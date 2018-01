A Newsweek apostou no new journalism na sua primeira edição exclusivamente digital – a revista abandonou a versão papel em dezembro. É de Tom Wolfe a reportagem de capa, Eunuchs of the Universe. Com o tom irônico de sempre – olha só o título – ele fala sobre o que deu errado no mercado financeiro e aponta quem são os novos novos senhores do Universo. Aliás a descrição que faz de Mark Zuckerberg (trecho em inglês), fundador do Facebook, é bem, bem Tom Wolfe.

Daria um outro filme. Wolfe é autor do livro no qual Brian De Palma se baseou para fazer o filme Fogueira das Vaidades, de mesmo nome.

P.S. Esse é um post da categoria “o que mais me der na telha.”