O Sinapses inaugura em 2010 a seção Vozes... Nela serão publicados testemunhos de portadores de algum distúrbio mental para que eles possam compartilhar experiências, falar sobre seus temores e desejos, ajudar outras pessoas na compreensão do problema, mostrar como vivem (bem ou mal) os que têm e escondem sua doença, assim como os que as revelam. Outro objetivo é dar mais um passo numa das razões de existir deste blog que é diminuir estigmas sobre transtornos psiquiátricos.

A seção terá atualização mensal e eu gostaria de publicar de três a cinco relatos de cada vez, mas isso dependerá da participação dos leitores, seus amigos ou familiares. Para enviar seu testemunho é só escrever para claudia.belfort@grupoestado.com.br . Os textos podem tratar, por exemplo,da reação diante do diagnóstico, do tratamento, da vida antes e pós-tratamento, das relações sociais e devem ter no máximo 1200 caracteres (com espaços), mais que isso fica enorme e é duro quando alguém larga no meio algo que escrevemos com tanto carinho. Peço também que sejam escritos em primeira pessoa e que o autor seja sempre o portador da doença.

Não divulgarei o nome de quem escreveu o testemunho a menos que ele autorize, mas preciso checar a existência do autor do relato, assim peço que envie seu texto por um email verdadeiro e informe um telefone para que eu possa entrar em contato, assim todos teremos segurança que a história publicada é real.

Se o autor quiser, pode enviar uma foto sua ou, no caso de a pessoa preferir não ser identificada, de algum objeto que julgue ter algum significado simbólico do problema (uma cestinha de remédios, um vaso, as mãos) com uma descrição do porquê daquela imagem ser importante.

Pretendo abrir a série com Vozes da Esquizofrenia, que também terá vários outros temas como Vozes da Depressão, da Bipolaridade, etc. Sempre vou colocar um post cada vez que definir o tema do próximo Vozes…

Aguardo ansiosamente os relatos.