Isabelle Anchieta*

Sempre que penso no processo social e político vivido pelo País desde 2013, uma imagem me ocorre. O quadro do francês Jean François De Troy, do séc. XVIII. ‘Uma alegoria do Tempo revelando a Verdade‘, de 1733, atualmente na National Gallery, em Londres. Nele uma mulher impõe-se na cena. Não só por sua centralidade, mas por sua clareza; brilho; quase transparência. Despida por um homem alado, é a mulher, no entanto, que parece controlar soberana os demais personagens. Pisa uma esfera, como se nesse gesto tivesse o mundo aos seus pés. Ela, no entanto, não é uma mulher. Mas uma alegoria. Uma expressão figurada de uma ideia que ultrapassa a sua imediata compreensão.



trata-se da alegoria da Verdade e do Tempo

A primeira mulher senta-se sobre o leão, como prova de sua coragem

Ela é a Fortaleza, a energia necessária para as lutas que a vida impõe

Quase mimetizada a Justiça, a Temperança se apoia sobre seu corpo

De pé está, por fim, a Prudência, envolta em uma serpente, símbolo de sua sabedoria

Eis que vemos os brasileiros igualmente diante da Verdade

Máscaras esfacelaram-se, mesmo aquelas que pareciam ‘imunes’

Ou aderimos às belas virtudes da Justiça, da Temperança, da Prudência e da Fortaleza que se curvam diante da Verdade, ou a obscuridade e provisoriedade da mentira, sempre à mercê do Tempo e da Verdade

O título da imagem oferece as pistas;. Eis que podemos então olhar para imagem de outra maneira. Vemos, enfim, a figura alada do Tempo segurando sua foice e desvelando a sua filha, a Verdade. Ela, por sua vez, com um gesto delicado, mas decidido, desmascara mais uma vez uma velha mulher: a fraude. Do lado oposto, a Verdade nos aponta quatro mulheres que se ajoelham diante dela. Representam as quatro virtudes cardeais, ou centrais. Número simbólico que remete aos pontos cardeais, às estações do ano, à estabilidade e à estrutura necessária para manter as coisas de pé.. Ao seu lado – igualmente fascinada pela imagem da Verdade – está a Justiça, portando uma espada e uma escala, como símbolos de sua imparcialidade e poder.. Toca com uma das mãos o manto da Verdade e com a outra leva, quase de forma imperceptível, um vaso de água. Símbolo de sua abstinência, autocontrole e moderação.. Unidas estão assim: a Fortaleza, a Justiça, a Temperança e a Prudência.Completamos a cena e podemos, mais uma vez, olhá-la observando agora não mais as alegorias isoladamente, mas a relação por elas proposta. A Verdade nos mira, mas não frontalmente. Ela gira o rosto, o corpo e nos aponta delicadamente o caminho: as virtudes fundamentais. Simultaneamente, o Tempo, ao desvelar sua filha, revela também o poder de desmascarar os fraudulentos. De oferecer a sua verdadeira face, por mais que eles se esquivem. A Verdade é soberana e não perde o seu vigor, sua jovialidade e capacidade de ordenar a cena, de emprestar a ela uma nova claridade., durante um longo processo de desvelamento do Tempo. Ao que parece estamos ora fascinados com sua claridade, ora assustados com o que passamos a ver.. A Verdade impõe-se com uma luz que nunca havíamos visto. Parece inevitável que ilumine e ofereça transparência a toda a cena, que não poupe as mentiras nem dos gregos, nem dos troianos. Despida de todos os artifícios, ela nos sugere delicadamente o caminho, sem impô-lo. Cabe a cada brasileiro a sua ‘eleição’.

*Isabelle Anchieta é doutora em Sociologia pela USP e professora da PUC. Recebeu prêmio internacional pela ISA/UNESCO como Jovem Socióloga e distinção acadêmica pela USP. Facebook: Isabelle Anchieta (figura pública). Email: isabelleanchieta@gmail.com