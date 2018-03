“Eu não peguei a Ísis Valverde!”

Imagina acordar de manhã cedo com um amigo ao telefone, excitadíssimo, querendo saber se a Ísis Valverde é mesmo essa delícia toda que aparenta ser.

— Como assim?

— Assim como, campeão, tá escondendo o jogo?

Deve ter sido duro para o zagueiro David Braz ter que recorrer ao Twitter dias depois para desmentir seu “suposto affair” com a jovem e encantadora atriz global, mas chegou uma hora que foi preciso dar um basta aos boatos que corriam de vento em popa na web sobre seu namoro com alguém que ele só conhecia das novelas.

Foi, enquanto durou, o melhor momento do jogador do Flamengo no noticiário. A própria torcida, que não costuma poupá-lo de críticas, passou a vê-lo com outros olhos. “O cara está pegando a Ísis Valverde, mermão!” – impôs respeito nas arquibancadas.

“E o David Braz, hein?!” – comentava-se no clube. Sua fama de pegador já ameaçava o reinado de Ronaldinho Gaúcho e Vagner Love no Ninho do Urubu, quando o becão teve a coragem de acusar a grande mentira: “Estou solteiro, feliz e focado no meu trabalho!”

Não foi a primeira decepção da Raça Rubro-Negra este ano.