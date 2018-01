Asilo de celebridades

É dura a vida de celebridade de reality show no Brasil! Pior ainda que o alto grau de evasão de privacidade exigido dos recém-saídos do Big Brother da Globo, chega a ser comovente a pouca vergonha dos veteranos abrigados pelo programa concorrente da Record.

A quinta versão de ‘A Fazenda’ estreia na próxima terça-feira reunindo a nata da franca decadência artística, o que na maioria dos casos de famosos do gênero se dá precocemente.

Dormirão sob o mesmo teto ex-atores de novela, ex-cantores de um sucesso só, ex-dançarina do Faustão, ex-VJ da MTV, ex-suposto Mister Universo, ex-mulher de pagodeiro, ex-musa da cirurgia plástica, ex-rainha do rebolado, ex-paquito da Xuxa, ex-panicat, ex-assistente de palco do Raul Gil…

Um elenco de celebridades com prazo de validade praticamente vencido, mas que ainda conserva o despudor necessário para arreganhar sua intimidade em rede nacional de TV.

Não deve ser fácil chegar aos 40 anos com o mesmo pique da iniciante Monique Amin, ex-BBB capa da ‘Sexy’ de junho, que veio a público esta semana para desmentir a notícia de que, antes de posar para a revista, teria feito “cirurgia para reduzir os pequenos lábios e o monte de Vênus”.É mole?