Amigos do cineasta Zelito Vianna estão fazendo um abaixo assinado para convencê-lo a sair imediatamente da casa onde mora há 40 anos, no bairro carioca do Cosme Velho, depois do quinto assalto cinematográfico – dois deles nos últimos quatro meses – de que ele, sua família e amigos foram vítimas no local.

