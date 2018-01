Depois do sucesso de “Você não vale nada”, a banda de forró Calcinha Preta já prepara o lançamento de “Mentiroso é tu, cachorro safado”, com letra inspirada em recente debate jurídico entre dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão.

