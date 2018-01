O melhor da cobertura da TV Globo na Copa até agora é a discrição e a elegância do uniforme em tons de azul e verde da equipe de jornalismo.

Nos bastidores do ‘Jornal Nacional’ já rola até um certo ciúme do Galvão Bueno, tantos são os elogios a Patrícia Veiga, responsável por todo o figurino especial da Copa, embora haja controvérsias se as luvas da Patrícia Poeta não seriam do acervo próprio da apresentadora!