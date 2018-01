Comenta-se na hora do recreio do STF que Joaquim Barbosa não tem nada contra José Dirceu trabalhar num hotel de Brasília, desde que o prisioneiro em regime semiaberto use uniforme de porteiro – com cartola e casaca – ou de camareira, que seja!

