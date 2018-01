A ‘D.R.’ do Serra

Como todo ex-marido aparentemente sincero que tenta voltar pra casa dizendo que não será mais o companheiro ausente de outrora, José Serra vai ter que gastar ainda um bocado de saliva para convencer o eleitor!

Já prometeu, se merecer outra chance, ser fiel à cidade de São Paulo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de seu mandato, mas, depois que Bill Clinton disse “eu nunca fiz sexo com aquela mulher”, todo mundo desconfia da fidelidade de político sério.

O candidato tucano busca na própria experiência sustentabilidade para sua determinação de nunca mais abandonar o lar seduzido pelas urnas da vizinhança: “Não vou de novo porque já fui duas vezes!” Huuummm!!!

Se o passado condena, Serra pelo menos nunca saiu por aí apalpando umas e outras no carnaval da Gazeta!

É, enfim, o tipo de ‘D.R.’ política que vai se arrastar pela campanha até o dia da eleição, quando o paulistano decidirá, enfim, se aceita ou não o ex-prefeito de volta.

Uma suposta tatuagem com a inscrição ‘São Paulo, amor eterno” gravada no antebraço do candidato pode ser um trunfo guardado na manga comprida para os últimos dias de propaganda política na TV!

Será?