A desmoralização do adultério!

O humorista Marcelo Adnet desmoralizou a pulada de cerca de uma forma tão contundente na última semana que talvez nunca mais a gente tenha notícia destacada de quebra de decoro no meio artístico. Flagrado pelas redes sociais lambendo uma loura numa esquina do Leblon, o colega se explicou pelo Facebook à patroa Dani Calabreza: “Errei e me arrependo!” – simples assim.

O que prometia ser o maior escândalo sexual do novo humorismo brasileiro virou crítica à invasão de privacidade do marido peralta e elogio à mulher traída no melhor estilo desses carros de som a serviço das declarações públicas de amor.

A mensagem ‘Feliz aniversário Dani’, postada por anteontem por Adnet foi a coisa menos divertida que ele já fez em vídeo, mas funcionou na internet melhor que muita piada boa que o público de TV – ô, raça! – não entende. O final feliz deve rolar no fim de semana em hotel-fazenda na serra.

Enfim, o adultério perdeu inteiramente a graça!