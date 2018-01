A fase dos grandes beijos

“Benhê, vou levantar um instantinho para dar uma ligadinha pro Ronaldo Caiado, e já volto, tá? Dorme um pouquinho!” Aécio Neves interrompeu sua lua de mel na suíte máster do luxuoso Waldorf Astoria, em Nova York, para se solidarizar na manhã de quinta-feira com o líder ruralista escorraçado por Marina Silva da festa que celebra ainda – sem data para terminar – a união estável da Rede com o PSB.

O senador, como se sabe, casou de papel passado há uma semana no Leblon, numa cerimônia praticamente secreta, em parte para não competir com o amigo Eduardo Campos nisso que Marina definiu como “o meu gesto que te busca e o seu gesto que nos acolhe”, em parte pra não ter que convidar o Serra.

Mineiro do jeito que é, Aécio faz tudo quieto! Faz, aliás, cinco anos que ele não comenta a presença em sua vida da fabulosa Letícia Weber, a ex-modelo loura feito girassol com quem acaba de trocar alianças.

Em matéria de primeira-dama, cá pra nós, o Aécio já ganhou!