A fase Sandy de Justin Bieber!

Este ano, ele já havia mostrado o bumbum no Instagram, desmaiado no palco, se metido em confusão numa boate de Nova York e desfilado sem camisa na noite do inverno londrino. Fugir dos paparazzi enrolado em lençol à saída de uma boate erótica de Ipanema foi só mais um episódio de Justin Bieber na luta particular que o cantor trava com sua própria biografia de queridinho das patricinhas de todo o mundo.

Chega a ser comovente o esforço desse rapaz para mostrar ao público adolescente que não é nada disso que dá a entender quando canta ‘Baby’ ou ‘Boyfriend’. No fundo, no fundo ele queria ser a Amy Winehouse ou o Ozzy Osbourne, ainda que, de passagem pelo Rio, nenhum dos dois tenha frequentado a Termas Centaurus.

O momento de Justin Bieber lembra, mal comparando, aquela fase da Sandy dando entrevistas por aí sobre strip-tease, masturbação, sexo anal, bebedeira, palavrão, luta de boxe…

Enfim, vida de ídolo ‘teen’ deve ser algo tão chato quanto a adolescência de maneira geral!