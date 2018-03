A frente fria e o El Niño

Dilma Rousseff parece que estava adivinhando quando foi dizer pessoalmente ao Garotinho na segunda-feira, em Brasília, que não iria no sábado ao lançamento da pré-candidatura do ex-governador que quer voltar a sê-lo. Imagina ela desembarcando hoje no Rio para ir à festa do marido da Rosinha! Ia sujar toda a barra do vestido de lama!

E ainda corria o risco de ser cobrada nas ruas por sua cota de participação nas más notícias que desabaram sobre o Estado durante a semana. Corre entre os sobreviventes do Leblon a versão de que o temporal começou, não por acaso, logo depois do encontro aqui já mencionado da ex-ministra com o fenômeno El Niño da política carioca.

A aliança logo ganhou o apelido de Zona de Convergência Intertropical, expressão que os Meteorologistas citam a torto e a direito para explicar as tragédias consumadas.

Claro que, confusão de más notícias à parte, a aproximação entre Dilma e Garotinho nada tem a ver diretamente com as chuvas, mas só depois de enterrar seus mortos o Rio vai avaliar os estragos que o encontro deles já provocou na candidatura dela.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma coisa de cada vez!