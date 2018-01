A grande Virada!

Depois do fenômeno Walter, o barrigudo sensação do Brasileirão, só falta a enfermeira gorda e encalhada da novela das 9 perder a virgindade com o dono do hospital interpretado por Antonio Fagundes para a turma acima do peso recuperar de vez a autoestima.

Um final feliz para o drama sexual da personagem vivida pela comediante Fabiana Karla consagraria no horário nobre um momento especial de virada na imagem pejorativa que se faz dos gordos na TV.

Walter, o camisa 18 do Goiás, não se destaca em campo como mais um balofo em fim de carreira. Ele é jovem – tem 24 anos –, rápido, técnico, artilheiro e, não obstante, mantém a silhueta visivelmente fora de forma.

Gordo bom de bola parece personagem do realismo fantástico de Dias Gomes em ‘Saramandaia’, que esta semana, por sinal, também deu sua contribuição à nova era dos obesos: mandou pelos ares, literalmente, a ‘gorda má’ Dona Redonda (Vera Holtz).

Ou seja, só falta a Perséfone dar certo!