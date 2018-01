A invasão da Casa Branca!

Assim como o “bando de loucos” seguiu o Timão no Japão, a chamada “minoria de vândalos” já planeja invadir Washington para dar uma força à visita oficial que a presidente Dilma fará aos EUA em outubro. É grande a torcida por um protesto veemente contra tudo-isso-que-aí-está nos espionando.

A julgar pela reação inflamada do Congresso à bisbilhotice do governo Obama no Brasil, os políticos não só ouviram a voz da rua, como assimilaram algumas de suas atitudes mais radicais. O oposicionista Álvaro Dias – sempre ele! – estaria, inclusive, estocando coquetéis molotov em seu gabinete no Senado.

A presidente Dilma, por sua vez, desistiu daquela ideia maluca de plebiscito para tentar liderar o movimento contra a flagrante “violação da soberania” brasileira.

‘Yankees go home!’ – a velha palavra de ordem ainda é capaz de unir o País em torno de um inimigo comum. Tomara que ninguém estrague tudo jogando pedra na Casa Branca durante a visita de Dilma a Obama.