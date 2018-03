A inveja do Twitter

O que são 2 milhões de seguidores no Twitter? Luciano Huck é o primeiro brasileiro a atingir tal marca e, pelo menos por enquanto, tudo que pode fazer com isso é comparar seu feito ao de outros campeões de audiência no site de relacionamento. Nessa brincadeira, o apresentador tem o dobro da visibilidade de Ivete Sangalo e um quinto do prestígio de Lady Gaga. Com 10 milhões de seguidores, a cantora americana bateu recentemente o recorde mundial de Barack Obama (9,6 milhões).

Ainda que eles não ganhem diretamente nada com isso, rola a vaidade de querer ser mais popular que o outro, o que é super natural entre artistas e políticos que usam a Internet como ferramenta de promoção. Preocupante na atual febre de Twitter é o tipo de disputa que começa a despertar nos adolescentes em idade de medir tudo que é seu para comparar com o dos amigos.

Não demora muito, um garotão com menos de 800 seguidores vai ter dificuldades de arrumar namorada. Não à toa, já existem sites que prometem crescer o número de seguidores do usuário em questão de segundos. Pode ser um trauma que você leva para a vida toda.

Eu mesmo, quando olho o tamanho do negócio do Luciano Huck, morro de vergonha dos meus 7.500 seguidores. Francamente, na minha idade, parece Twitter de criança, né não?