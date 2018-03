Carla Bruni e Michelle Obama aproveitaram na terça-feira passada o tempo em que os maridos discutiam o Afeganistão na Casa Branca para perguntar ao espelho do toalete do Salão Oval se existe no mundo mulher mais charmosa e poderosa que elas.

A resposta – “Sim, majestades: a rainha Rania da Jordânia!” – azedou o jantar servido a seguir.