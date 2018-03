A maldição da Jabulani

Se alguma dúvida ainda havia sobre os fenômenos sobrenaturais que cercam a bola oficial da Copa do Mundo, veja só o que vem acontecendo com seus principais detratores na Seleção Brasileira: Júlio César se contundiu na primeira pelada que jogou; Luís Fabiano nunca mais sequer acertou a direção do gol; Felipe Melo está prestes a perder a vaga no time para Ramires.

Parece que só não puniu Júlio Batista – outro que desancou a Jabulani publicamente – porque, com ele no banco, ela se dá por satisfeita. O pior, tudo indica, já passou!

E a boa notícia é que, na contramão da maldição da Adidas, Kaká pode, como por encanto, desencantar já na estreia do Brasil na Copa. A bola está lhe devendo uma força! Quando virou moda no noticiário pisar na Jabulani, o camisa 10 da seleção tratou-a com carinho verdadeiro naquela entrevista coletiva que terminou em beijinhos, lembra? Só faltou pedir desculpas pela afobação das primeiras impressões de seus colegas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nada mais justo que, agora, a bola use um pouco de seus poderes sobrenaturais para ajudar o craque a resgatar seu prestígio. Não custa nada de vez em quando corrigir a trajetória de um passe ou de um chute a gol. Eu acredito nessas coisas. Você não?