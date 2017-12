“A mudança chegou!”

Isso quer dizer o seguinte: assim que passar a ressaca da festa, melhor o pessoal arregaçar as mangas e começar logo a descarregar as tralhas que todo mundo vem acumulando ao longo da era Bush. Ótimo momento para se livrar daquelas coisas que o ser humano carrega sem se dar conta: pessimismo, ganância, preconceito, arrogância, hipocrisia, intolerância, cocô de cachorro na calçada, aproveite para jogar tudo no lixo antes de ocupar a parte que te cabe no mundo novo para onde o burro-sem-rabo aponta.

Quem já passou por outras mudanças até mais simples de administrar sabe que dá trabalho inventar uma nova ordem pra tudo. Ainda bem que tem tempo: faltando 72 dias para a despedida de Bush, o mundo bem que poderia tirar umas férias coletivas no período que restar até 20 de janeiro, quando começa oficialmente a era Obama. Fica aqui lançada a idéia.

