Quando a gente pensa que já viu de tudo em Brasília, o PCdo B renasce no noticiário liderando no Congresso o clamor ruralista por mudanças devastadoras no Código Florestal.

Não à toa, tem ex-comunista abrindo mão de pensão de anistiado só para não ser identificado com as ideias do companheiro-deputado Aldo Rebelo.