A mega-vaquinha acumulada do José Genoíno já angariou mais de R$ 300 mil e, se até o dia 20 – prazo do seu acerto de contas com o STF –, o total arrecadado ultrapassar os R$ 667,5 mil da multa pela participação do ex-deputado no esquema do mensalão, a diferença deve ser sorteada entre os doadores.

