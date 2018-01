Tem gente que entrou na vaquinha do Genoino – ou na do Delúbio – inconformada com a possibilidade de, no final das contas, pagar a multa do João Paulo Cunha ou do José Dirceu no STF.

Nada contra uns e outros do PT, mas a regra é clara:

Vaquinha não é coisa que o beneficiário possa repassar para outro desafortunado sem a devida aquiescência dos doadores.

Genoino e Delúbio estão, como se sabe, creditando sobras das respectivas campanhas de arrecadação na conta de companheiros de infortúnio no partido.