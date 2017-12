A última do metrô na Austrália

Há coisas extraordinárias neste mundo que só acontecem diante das câmeras de segurança das estações de metrô na Austrália! Esta semana, por exemplo, bombou na internet e nos telejornais de todo o planeta a cena épica de uma multidão de braços solidários afastando lateralmente o trem da plataforma para desengatar a perna de um cidadão desatento no embarque.

O incrível resgate aconteceu em Perth, mas os grandes clássicos do gênero foram rodados em Melbourne, a Hollywood da vida como ela é no metrô da Austrália. Lembra da cena da mãe distraída que deixa o carrinho de seu bebê cair sobre os trilhos no momento em que o trem embica na estação? Aconteceu de novo, 1 ano depois, com uma avó no papel de avoada. Em ambos os casos, os bebês nada sofreram após o atropelamento.

Por essas e por outras situações de final feliz improvável é que não acredito em nada supostamente gravado pelas câmeras de segurança das estações de metrô da Austrália.