A volta dos que não foram

Faltam dois ou três dias para o contribuinte conferir com seus próprios olhos no noticiário de Brasília o resultado do investimento que fez no implante capilar do Renan Calheiros. O senador já até ressarciu R$ 27 mil aos cofres públicos pelo uso de avião da FAB no procedimento realizado em Recife, mas todo brasileiro se sente agora meio dono daquela penugem em seu cocuruto.

Não é a única expectativa que cerca o fim do recesso no Congresso. Espera-se, por exemplo, uma performance memorável de Eduardo Suplicy explicando como foi que desmascarou o malandro que tentou lhe aplicar nas férias o ‘golpe do celular’. O senador estaria, inclusive, compondo um rap para a ocasião.

A nova tintura de cabelo do Agripino Maia, o retoque no botox do Álvaro Dias, o crescimento da barriga do Cândido Vaccarezza e o encolhimento de Ideli Salvatti no governo também estarão na ordem do dia nos bastidores do parlamento. No mais, será aquela mesma chatice de sempre.