Os telefones de Eike Batista não param de tocar!

São os bons e velhos amigos de sempre parabenizando o empresário pelas fotos de Babi Rossi, a namorada panicat de seu filho Olin, no ensaio de capa da última edição especial da ‘Playboy’.

“Que riqueza de nora, hein, rapaz!” – dizem coisas assim.

Ninguém até agora aproveitou a oportunidade da ligação para comentar o corte do nome do bilionário da lista dos 200 homens mais ricos do mundo!