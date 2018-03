Com a demolição da cobertura de concreto enfim aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a desconstrução do Maracanã deve estar pronta antes da Copa de 2014.

