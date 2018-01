A passagem de Nicolas Sarkozy pelo Palácio do Planalto veio a calhar no momento em que Dilma Rousseff estava sendo criticada pela oposição por fazer “clara alusão preconceituosa à estatura física” de ACM Neto no último comício do PT em Salvador.

O ex-presidente francês não faria visita de cortesia a alguém que tem bronca de baixinhos.