Nenhum cretino precisa ficar preocupado com a investigação que as Nações Unidas anunciou ter começado na sexta-feira sobre violência policial no Brasil.

O que a ONU diz tem cada vez menas importância.

No final, vão divulgar um relatório horroroso, e vida que segue.

Na semana passada, por exemplo, a organização condenou mais uma vez o “bloqueio imposto” pelos EUA a Cuba.

Imagina se alguém lhe deu ouvido!