Se você está inscrito no site da Fifa para o trabalho voluntário na Copa de 2014 é bom ir aprendendo desde já a explicar em inglês o que é um tatu-bola. Saciar a curiosidade do estrangeiro sobre a mascote oficial da competição pode ser decisivo no processo de seleção de candidatos.

“É uma espécie de poodle brasileiro?” – perguntou Seedorf no treino do Botafogo depois de ver a imagem estilizada do animal nos jornais! O desenho patenteado na Suíça decerto não ajuda: onde já se viu tatu-bola extrovertido daquele jeito, caramba?!

Vai fazer um gringo entender que aquela figura simpática, meiga, fofa feito totó de vitrine de petshop é, na verdade, um mamífero marrom de hábitos noturnos, língua longa e pegajosa, devorador de larvas de insetos, dono de unhas fortes para cavar tocas e de carapaça de couro para vestir em situações de risco de extinção.

Se for preciso desenhar para se fazer entender, recorra ao rótulo da cachaça ‘Tatuzinho’ e, depois da quarta dose, ensine ao turista o jingle “Ai tatu, Tatuzinho, me abre a garrafa e me dá um pouquinho”. Nada como uma boa ressaca para fazer alguém de fora compreender melhor o Brasil!