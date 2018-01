Com o anunciado embate entre os irmãos Álvaro e Osmar Dias por uma vaga no Senado nas urnas de 2014, o eleitor paranaense ganha ao menos a garantia de quer os candidatos ao mais alto posto legislativo do Estado não vão xingar a mãe do outro em campanha.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.