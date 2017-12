Pela descrição que a revista ‘Der Speigel’ faz dos danos causados à réplica da taça que saiu do Maracanã e seguiu para Berlim com os campeões do mundo, os jogadores alemães fizeram até sexo com o troféu nas comemorações pela conquista da Copa.

