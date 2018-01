Amazônia Fashion Week

Nada é por acaso nos movimentos de um performático. A blusa verde de seda crua que Carlos Minc trouxe de Paris para Marina Silva inaugurou em grande estilo a agenda que o novo ministro pretende imprimir em Brasília. O ex-guerrilheiro deu, mais que um presente, uma pequena amostra de sua capacidade de amansar uma mulher braba, não importa de que selva ela venha ou que apito ela toque. Ponto para ele! Marina voltou a sorrir como nos tempos de fundação do PT no Acre depois daquele almoço regado a mimos com o companheiro, na segunda-feira passada.

A façanha voltou à tona dias depois no Palácio do Planalto quando a temida Tuíra Caiapó sacou seu famoso facão enferrujado para enfrentar as pretensões do governo de construir uma hidrelétrica no Rio Xingu. Lula pensou até em despachar Minc para Altamira (PA) logo após o ataque selvagem ao engenheiro da Eletronorte, mas logo dobrou-se aos argumentos de seu eco-chato de estimação. Precisaria tempo para mandar confeccionar dois ou três coletes com estamparias de pintura de guerra caiapó, presente para desarmar Tuíra assim que o ministro tomar posse e coragem para atingir seus objetivos. Imagina só a foto ao lado da índia na primeira página de todos os grandes jornais do país!

