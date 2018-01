Parece mentira!

Mas diz lá, no blog de Aguinaldo Silva, que os portugueses ficaram mais escandalizados com a morte de Benazir Bhutto do que com a dança de Flávia Alessandra em ‘Duas Caras’.

Juro!

O novelista passa as festas em Lisboa.