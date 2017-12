Aos amigos do Grupo Estado (extensivo aos leitores)

Sete anos e três meses de uma relação que parecia improvável e enquanto durou foi marcada por profissionalismo e delicadeza, convenhamos, não é para acabar mal. O Tutty está deixando o Estadão sem broncas! No fundo, no fundo – cá pra nós! – gostaria até de estar saindo censurado para pegar metade das mulheres do Xico Sá. Por outro lado, se eu contar por aí que dancei por questões de “gestão” ou de “orçamento”, francamente, não arrumo um mísero colo pra chorar. Espalhem, por favor, que foi eterno enquanto durou. Amei trabalhar com vocês!

