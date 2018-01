A brigada de tecnologia do portal ‘Estadão’, bravos combatentes do fogo virtual, me garante que está resolvido o problema de envio de comentários ao blog. Ou seja, ‘could not read CAPTCHA token file’ nunca mais! Me informem, por favor, se a maldita mensagem voltar a interromper a operação. Mil desculpas!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.