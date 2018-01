Para se ter uma ideia do atual prestígio do Brasil nos EUA, além da coluna do Lula no ‘New York Times’ e do reconhecimento da revista ‘Time’ ao ministro Joaquim Barbosa entre os homens mais poderosos do mundo, Michel Teló abiscoitou com ‘Ai Se Eu Te Pego’, em Miami, o prêmio de ‘melhor música’ no “Billboard Latin Music Awards”.

Só o time do Felipão não nos dá alegrias no exterior.