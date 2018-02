A presidente chilena Michelle Bachelet deixou a praia na Costa do Sauípe nesta quarta-feira enrolada numa toalha vermelha (veja na foto de Celso Junior/AE) igualzinha àquela que celebrizou Fernando Gabeira nas eleições deste ano, no Rio. Lembra?

Só se falava disso no finalzinho da cúpula do Mercosul na Bahia.

