Às vésperas do carnaval, a liderança do chamado “bloquinho da esquerda” na Câmara dos Deputados passou do PSB para o PC do B.

Isso quer dizer o seguinte:

Nada!

Rigorosamente, nada!

Relaxa, vai!