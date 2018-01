Autoajuda de arquibancada

O torcedor do São Paulo não sabe ainda o que é isso – os do Vasco e do Corinthians fingem ter esquecido a sensação –, mas a verdade é que a segunda divisão do Campeonato Brasileiro é uma delícia. Os palmeirenses não devem se envergonhar do prazer que ora desfrutam com um pé nas costas. Aproveita, porcada!

A Segundona é a derrota do sofrimento! Passado o vexame inicial da queda, todo time grande rebaixado tem direito a uma temporada inteirinha na ponta da tabela: basta jogar mal para vencer; se jogar muito mal, empata! Ainda que ninguém se emocione muito com os resultados, o torcedor fica imune à angústia do futebol a cada fim de semana de seu time ladeira abaixo.

Até o casamento do cara melhora quando a família, enfim, percebe que não tem jogos da Segundona aos domingos. Dá, inclusive, para ir ao cinema com a patroa depois do almoço!

Se você é desses que, desde já, pressente o pior para seu time em 2013, pense nisso! Capaz de te fazer bem!