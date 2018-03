Baixo clero subiu no motel

A melhor defesa seria alegar logo de cara que, na idade do futuro ministro do Turismo, homem nenhum entra nessa trip. Naquele primeiro momento do escândalo, entretanto, o orgulho masculino deve ter inibido Pedro Novais a desmentir, de pronto, a notícia em gestação sobre uma festinha patrocinada por seu gabinete parlamentar num motel maneiro de São Luís. Aos 80 anos, o deputado não confessa, mas ficou, decerto, se achando um garoto a partir das fantasias que todo Maranhão passou a fazer sobre o tal encontro de casais na já lendária suíte Bahamas.

O próprio Sarney teria ligado pra seu afilhado no governo Dilma cobrando explicações sobre os motivos de não ter sido convidado para a referida balada no Motel Caribe. Parece que vários colegas de Congresso tentam, desde então, arrancar de Novais a fórmula do remedinho que ele toma nessas ocasiões. O baixo clero subiu no conceito de todos. Antes mesmo de ser anunciado ministro, o deputado maranhense já havia notado uns tapinhas diferentes às suas costas. Tapinha de quem diz “ah, moleque!”

Daí, talvez, o atraso na indignação do nobre deputado, que só ontem reclamou das “mentiras” que andaram dizendo a seu respeito. Enfim, foi bom enquanto durou!