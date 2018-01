Com o fim do voto secreto no Congresso, já tem deputado em Brasília consultando o regimento interno da Câmara para saber se poderá usar máscara no plenário em dia de decisão sobre a cassação de mandato parlamentar.

