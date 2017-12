Banquete dos mendigos

A notícia de que ficar dando sopa por aí agora é crime em SP provocou alvoroço no terceiro mundo das celebridades. “A gente vai ter que dar o que para aparecer, caramba?” – tem ex-participante de reality show revoltado com o que aparenta ser só um mal-entendido sobre a determinação da prefeitura de acabar com a distribuição do sopão para moradores de rua no centro da cidade.

‘Dar sopa’ no jargão de todo ‘ex-BBB’ ou ‘ex-A Fazenda’ é postar foto comendo pastel de feira com a namorada, informar que arrancou suspiros em rodeio de Adamantina, deixar que fãs enlouquecida tirem sua roupa em boate da periferia, noticiar a própria crise de sinusite para se manter na mídia depois que o programa sai do ar.

Nada disso, entretanto, tem a ver com essa nova demonstração de autoridade de Gilberto Kassab em nome da ordem pública. A evasão de privacidade continua liberada em todo o território nacional! O que o prefeito quer proibir é o amor ao próximo desordenado praticado por bandos de voluntários não governamentais fora das tendas oficiais de convivência social.

“Ah, bom!” – vão dizer nas redes de celebridades.