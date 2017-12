Contra a exumação de quem quer que seja pelo motivo que for, o grupo ativista ‘Só Por Cima do Meu Cadáver’ monta guarda a partir de amanhã no cemitério de São Borja para impedir que perturbem o descanso do ex-presidente João Goulart!

O movimento de resistência surgiu depois que tiraram o Tim Maia do túmulo à toa:

O cantor, como se soube depois, não era pai de quem solicitou sua exumação.