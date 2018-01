Se, como diz o Lula, “o papel do governo no pré-sal é como o de mãe”, no caso de Dilma Roussef se eleger presidente, o PAC vai ganhar um irmãozinho adotivo, certo?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.