Bigode na boca de urna

Impressionante o que tem de gente em São Paulo que nas últimas horas decidiu votar em Levy Fidelix. O lendário candidato do PRTB a prefeito ganhou simpatizantes às pencas depois que conseguiu melar na Justiça o debate previsto para amanhã na Globo.

Graças a ele, que depois disso já teria mais eleitores que fios de bigode, todo paulistano será poupado nesta quinta-feira de chatice maior ainda que a esperada para o jogo da seleção, hoje à noite, logo depois de ‘Avenida Brasil’.

Diante da liminar que garantiu ao ‘Pai do Aerotrem’ participação no debate – com direito à companhia de Carlos Giannazi (PSOL) e o escambau –, a Globo tomou a sábia decisão cancelar o encontro que, em tese, pretendia realizar com fragmentos de discursos vazios dos outros seis candidatos à frente nas pesquisas.

No fundo, no fundo, foi bom para todo mundo! O formato atual dos debates é amarrado de um jeito para dar nó em qualquer tentativa de discussão inteligente na TV.

Russomanno, Serra e Haddad devem ter lamentado em público o desencontro, mas estão decerto aliviados com o inesperado desfecho da campanha. Também eles devem a folga na agenda de amanhã ao Levy! Grande Fidelix!