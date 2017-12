Das piadas sobre mineiridade que Ronaldinho Gaúcho ouviu nesses primeiros dias jogando conversa fora com a turma do Atlético Mineiro, a que mais gostou foi aquela velha anedota do mineirinho que flagra a mulher na cama com outro homem e pega pesado com a infiel:

“Muito moderninha a senhora, né? Daqui a pouco vai querer fumar!”