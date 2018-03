Ao contrário do que dizem no Twitter, Eike Batista não vendeu um tasco de sua holding por R$ 2 bilhões para pagar os honorários do criminalista Márcio Thomaz Bastos, advogado do filho do empresário no caso do atropelamento de Xerém!

Vendeu porque era um bom negócio, e não se fala mais nisso, ok?