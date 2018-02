Boi Barrica agora é Faktor!

Os suíços estão confusos! Já tem funcionário de banco em Genebra achando que Fernando Sarney é filho do Paulo Maluf, tantos são os pedidos judiciais de rastreamento de contas suspeitas movimentadas por um e por outro em paraísos fiscais. Velho conhecido dos organismos internacionais de investigação financeira, o ex-governador pode ter sido confundido com o ex-presidente por causa das credenciais de “filho do homem” que identificam o irmão mais velho de Roseana e Zequinha até no circuito das offshores.

Genealogia do granol à parte, com esses US$ 13 milhões bloqueados em conta na Suíça, o caso do empresário maranhense muda inteiramente de patamar em matéria de projeção internacional. Não à toa, a Polícia Federal mudou de Boi Barrica para Faktor o nome da operação que segue as pegadas financeiras do personagem. Sua fama agora corre o mundo e, mantido o ritmo atual de escalada no noticiário, logo, logo os Sarney farão companhia aos Maluf na lista de procurados da Interpol. Até lá, imagina-se, todo bancário suíço – ô, raça! – já saberá separar as famílias por laços cosanguíneos. Parece que em Liechetenstein ninguém mais se confunde!