Há três semanas treinando no Botafogo em busca de seu milésimo gol, Túlio Maravilha já está falando português com sotaque holandês igualzinho ao do Seedorf.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.